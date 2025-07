Jetzt ist Zoë Pastelles neuster Film «Mädchen, Mädchen» im Kino, in dem sie Cheyenne verkörpert. Während des Drehs gab es für die 26-Jährige eine kleine Herausforderung: Sie musste eine Miss Perfect spielen in einer Zeit, in der sie sich selbst nicht ganz so perfekt fühlte, wie ihre Filmrolle. Aber kein Problem für die Schauspielerin, sie ist schliesslich Profi. Der Charakter von Cheyenne war für Pastelle zudem sowieso eine grosse Freude, denn so kurz nach der Geburt ihres kleinen Prinzen eine traurige Rolle zu spielen, wäre ihr vom Gemüt her etwas schwerer gefallen, als jene Rolle der Cheyenne in der Teenie-Komödie.