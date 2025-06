«Mein Traum ist es, von meiner Musik zu leben»

Was ist Ihr Traum?

Ich träume davon, von meiner Musik zu leben und eine Welttournee zu spielen. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, neue Orte zu entdecken und Menschen kennenzulernen – und das alles während ich das tue, was mir am meisten Spass macht. Ein Haus am Meer, am liebsten in Ligurien oder Mexiko, gehört ebenfalls zu meinen Zielen. Dort könnte ich nach Konzerten zur Ruhe kommen und neue Musik schreiben.