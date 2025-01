«Mein Umfeld könnte mit etwas mehr Pünktlichkeit meinerseits leben»

Wann haben Sie zuletzt geweint?

Da ich oft in Europa toure, besuche ich meine Schweizer Familie regelmässig, im Gegensatz zu meiner Mutter und meinen beiden Schwestern, die nicht so oft hier sind. Kürzlich feierten wir den 90. Geburtstag meines Grossvaters, und als wir alle zusammen in Zürich landeten – meine Mutter, meine Schwestern, meine Partnerin, mein kleiner Neffe und ich –, hatte ich Tränen in den Augen.