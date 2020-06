«Meine Augen waren nur mehr blutige Schlitze»

21. März 2009, vier Uhr morgens, Altdorf: Ich bin unterwegs. Warum nicht? Selbst im biederen Altdorf gibt es Lokale, um «the last for the road» zu zelebrieren. Schließlich wirbt mein geliebtes Altdorf ja mit einer jungen Kampagne für ein Uri «voller Action». Als Nachtmensch gehe ich selten früh oder sagen wir mal häufig spät zu Bett. Das hat mein Leben so mit sich gebracht. Ja, das Nachtleben war Teil meiner Arbeit als Model, als Filmschauspieler, als Agenturboss. Doch was geschah in dieser Nacht in Altdorf?