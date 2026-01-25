«Meine Babys beflügeln mich»

Els Biesemans ist eine renommierte Hammerklavier-Expertin. Mit sieben Jahren begann sie in ihrer belgischen Geburtsstadt Antwerpen, Orgel zu spielen, an der Hochschule für Musik in Löwen studierte sie Klavier, Orgel und Kammermusik, 2001 erwarb sie dort das Diplom Master of Music. Vier Jahre später zügelte sie in die Schweiz, spezialisierte sich in Basel an der Schola Cantorum Basiliensis auf die Tastenvielfalt des 18. und 19. Jahrhunderts: «Dort habe ich mich ins Hammerklavier verliebt. Ich spiele lieber auf einem solchen als auf einem Steinway-Flügel.»



Der Name des Instruments, auch Fortepiano genannt, stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, es gilt als Vorform des heutigen Klaviers. Damals gab es noch keine so grossen Konzertsäle. «Ein Fortepiano klingt runder und delikater als ein moderner Konzertflügel.»