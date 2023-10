«Meine Bilder lügen nicht»

Hat von Graffenried von den Porträtierten denn auch immer eine Bewilligung zum Fotografieren erhalten? «Nein», erklärt sich der Dokumentalist, der sich in der Tradition eines Henri Cartier-Bresson oder Werner Bischof sieht. «Wenn man um Erlaubnis fragt, sind es keine realistischen Zeitdokumente mehr. Ich habe im öffentlichen Raum fotografiert, was in Amerika liberal gehandhabt wird.» Die Polarisierung, die in vielen Teilen der USA herrscht, hat auch New Bern erreicht. Auch die Konflikte zwischen Schwarz und Weiss machen vor der Stadt nicht halt. «Ich wollte zeigen, dass New Bern mehr als eine weisse Stadt ist», sagt dazu der Fotokünstler. «Ich habe Bilder gemacht, die die aktuelle Kultur der Stadt zeigen, einschliesslich der Erfolge und Schwierigkeiten. Die Welt ist nicht schwarz und weiss. Sie hat viele Schattierungen.»