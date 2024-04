Autor Philipp Gurt verarbeitet seine schwere Kindheit in Büchern

Philipp Gurt verpackt in seinen Büchern ebenso düstere und packende Mordgeschichten wie die bekannten skandinavischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Es muss nicht im mer eine Leiche in Stockholm oder Oslo sein, Familiendramen, die Gurt cineastisch erzählt, können sich auch ganz nah abspielen. Dies hat er selbst erlebt. Von seinem Garten am Churer Stadtrand – hier sitzt der Schriftsteller an sonnigen Tagen und schreibt an seinen Büchern – sieht er das Heim, in dem er aufgewachsen ist. Die Mutter verliess die arme Bergbauernfamilie. Die Behörden trennten Philipp und seine sieben Geschwister. In den verschiedenen Kinderheimen erlebte er Gewalt und Missbrauch, was er in seinem Buch «Schattenkind» aufarbeitete. Den Kanton, in dem das alles passierte, wollte er nie hinter sich lassen: «Wer vor einem Trauma flieht, nimmt es immer mit sich», sagt er.