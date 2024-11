An Elif Oskans Seite in der «Masterchef Schweiz»-Jury sind zwei weitere Koryphäen der Szene: Andreas Caminada (47) und Nenad Mlinarevic (43). Ersteren nennt sie «Mister Cool», der so viel Swag habe, dass er Leadsänger in einer Boyband sein könnte. Nenad Mlinarevic bewundert sie vor allem für seine sportliche Energie. Vor einer TV-Auszeichnung geht er eine Stunde aufs Laufband und als wäre das nicht noch genug macht er danach noch lange Ausfahrten mit seinem Rennvelo.