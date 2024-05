Sich im Grossen vergessen

Vor diesem Hintergrund rückt das Alltägliche in den Mittelpunkt: «Ich bin dankbar für all die Minuten, in denen ich keine gesundheitlichen Probleme habe, sondern sehe, wie Käfer laufen und Gräser wachsen, und ich mich vergesse in dem, was so viel grösser ist als wir.» Muschg formuliert gern lange Sätze, er will das Gespräch mit der Schweizer Illustrierten auf Hochdeutsch führen, der Übersetzung des Dialekts ins Schriftdeutsche traut er nicht. «Ich gehöre zu den Leuten, die Gedanken erst beim Reden entwickeln», sagt er. Bemerkbar wird das, wenn er abschweift, wieder und wieder Goethe zitiert oder die Finesse des antiken griechischen Theaters lobt.