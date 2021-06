Gibt es in Ihrem Leben digitalfreie Zonen?

Ich habe in meinem Haus keine Gadgets für den Kühlschrank oder was es da noch alles gäbe. Aber ansonsten ist mein Leben sehr digitalisiert. Ich zahle mit dem Handy, mein ganzes Büro ist hier drauf. Ich habe es immer dabei. Ausser wenn ich jogge, aber dann bin ich per Smartwatch erreichbar.