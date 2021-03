Viele Unternehmen schreiben «familienfreundlich» auf ihre Fahne, aber setzen um 18 Uhr Sitzungen an.

Es braucht ein Umdenken in den Köpfen. Ich erinnere mich, als ich vor 15 Jahren für Novartis in Paris arbeitete: Es war selbstverständlich, dass Sitzungen so festgelegt wurden, dass Eltern mit Kindern keine Konflikte hatten. Was wir brauchen, sind flexible Arbeitszeiten und -pensen. Als Vizepräsidentin der Axa Schweiz bin ich stolz darauf, dass in unserer Geschäftsleitung zwei Personen Teilzeit arbeiten.