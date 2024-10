Betrugsvorwürfe sind längst vergessen

Ein Wendepunkt in Loredanas Karriere ereignete sich am 7. Mai 2019, als sie in ihrer Wohnung in Luzern von der Kantonspolizei festgenommen wurde. Die Vorwürfe damals waren happig – Sie soll einem Schweizer Walliser Ehepaar rund 700'000 Franken abgeknöpft haben. Kurz darauf flog sie nach Pristina (RKS) und erklärte in einer Pressekonferenz, dass sie sich keiner Schuld bewusst sei und den Betrug abstreite. Die Zahlungen des Ehepaars seien freiwillig erfolgt. Im Oktober 2020 gab die Luzerner Staatsanwaltschaft bekannt, das Verfahren wegen Verdachts auf gewerbsmässigen Betrug einzustellen.