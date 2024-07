Mit 90-PS-Büssli in die Radarfalle

In der etwas anderen Art eines Interviews erfährt man dann aber nicht nur, dass Jan Fitze offensichtlich besser reden als zeichnen kann, sondern auch noch so manche Geheimnisse über den Moderator. Beispielsweise, wofür er nicht gerne Geld ausgibt. Um das zu illustrieren, malt er einen Blitzkasten und einen kleinen Bus. «Selbst mit einem Bus mit 90 PS bin ich schon in eine Radarfalle gefahren», beichtet er. Bei der Frage, was sein nächstes Reiseziel ist, wird er kreativ minimalistisch, und die mündliche Antwort lautet: Montenegro. Könnt ihr erahnen, was Fitze dabei zeichnete?