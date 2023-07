Meine schönste Sommer-Kindheitserinnerung

Ich erinnere mich an einen Sommer als ich ca. 13 Jahre alt war. Ich war damals mit meiner Familie in Zypern und lernte eine Frau kennen. Ihr Name war Eveline. Sie war etwa 6 Jahre älter als ich. Sie war mit einer Freundin unterwegs und wir durften immer mit ihnen zum Strand gehen. Ich weiss noch, wie wichtig, das damals für mich war. Ich war wohl etwas in sie verknallt und habe mir ständig unsere gemeinsame Zukunft ausgemalt. Ich habe damals wirklich gedacht, dass sie die Liebe meines Lebens wird. Heute lache ich darüber.