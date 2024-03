Wieso denkst du, dass es diesmal auf der anderen Seite klappt mit der Liebe?

Ich denke, es gibt so viele verschiedene Männer und wann hat man schon mal so eine Auswahl und Möglichkeit, so viele Männer aufs Mal zu daten? Das macht man ja normalerweise in einem alltäglichen Umfeld nicht. In einer solchen Situation jetzt zu sehen, wer von den Männern wohl am besten zu einem passt, ist einfach eine coole Option.