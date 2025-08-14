«Meine Nackthunde kriegen Glace und Sonnencreme»

Society-Lady Vera Dillier

Sie will zwar ihr Alter nicht geschrieben lesen, dafür nimmt sie umso dezidierter Stellung zu ihren Hitze-Tipps für ihre beiden chinesischen Nackthunde Queenie und Timmy. «Da sie nackt sind, müssen sie mit Sonncreme mit dem Lichtschutzfaktor 50 eingecremt werden. Sie schlecken auch gerne Glacé. Bei grosser Hitze sind meine zwei Jungs mit Josef und mir am liebsten in den Bergen in der Sommerfrische oder im Tessin», so die Buch-Autorin gegenüber Schweizer Illustrierte. «Dem Schwimmen hingegen können sie gar nichts abgewinnen, auch wenn ihnen eine kurze Abkühlung im Wasser immer guttut.» In der Stadt würden sie frühmorgens und erst am Abend wieder herausgehen. «Die restliche Zeit verbringen unsere Hunde in der Wohnung bei laufender Klimaanlage.» Sie ziehe ihren Nackthunden bei der Hitze auch ab und zu ein weises T-Shirt an. «Das ist ein Tipp meiner Tierärztin. Bei Babys macht man das ja auch.»