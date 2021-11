Doch den braucht sie auch nicht. Denn Oesch ist überzeugt: «Am besten ist es, gar nicht allzu viel nachzudenken» – was sie auch in der Schwangerschaft so gehandhabt hat. Sie habe versucht, sich sehr früh auf die neue Situation einzustellen, auch mental. «Ich habe grosses Glück, dass es mir so gut geht, das weiss ich.» Darüber sinniert sie gerne abends vor dem Schlafengehen – in dem Moment, der Abend für Abend nur ihr gehört. «Vor dem Zubettgehen lasse ich alles, was am Tag so passiert ist, Revue passieren. Dann bin ich ganz bei mir und dem Bébé.»