Wir erreichen Melanie Oesch (34) in ihrem Wohnhaus in Schwarzenegg. Seit ihrer Geburt wohnt sie mit ihren Familien in diesem stattlichen Bauernhaus im Berner Oberland, umgeben von Wiesen, Bauern und Kühen. Hier ist sie nicht nur mit ihrer Familie zu Hause, hier ist auch der Hauptsitz von Oesch's die Dritten und der Probenraum, wo Melanies Vater Hansueli im Nebenzimmer an neuen Stücken feilt. «Er hat gerade einen Lauf und ich darf ihn darum nicht stören», sagt Melanie Oesch gut gelaunt im Live Talk mit der Schweizer Illustrierten.