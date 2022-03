Noah Veraguth von Pegasus erklärt: «Also Melanie hatte schon so einen grossen Bauch auf Gran Canaria und ich habe echt gestaunt, wie meisterhaft sie das gemacht hat und die langen Tage durchgehalten hat.» Wie all die anderen Kollegen aus der dritten Staffel informierte ihn Oesch dann via dem gemeinsamen Whatsapp-Gruppenchat über die Ankunft von Söhnchen Eric im Dezember 2021.