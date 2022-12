Melanie Oesch ist das grosse Vorbild einer ukrainischen Jodlerin

Musik kann Grenzen überwinden. Und wenn die Musik auch noch Jodelgesang ist, der von den Schweizer Bergen erklingt, sieht es so aus, als würden die Töne bis in die Ukraine reichen. Den Eindruck bekommt man zumindest, wenn man sich die Karriere der Ukrainerin Sofia Shkidchenko (16) anschaut. Die startet dank der Social-Media-Plattform Tiktok derzeit so richtig durch – und das ausgerechnet mit Jodeln. Die 16-Jährige erklärte im Interview mit «20 Minuten», dass sie vom Jodeln begeistert sei, seit sie mit zehn Jahren das Musical «The Sound of Music» sah. Grosse Aufmerksamkeit bekam sie, als sie beim ukrainischen Supertalent mitmachte und mit ihrem Jodelgesang das Publikum im Sturm eroberte – trotz einiger Skepsis von so manchem Zuschauer.