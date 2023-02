«Ich bin glücklich mit meinem Alter und war wohl noch nie so entspannt und zufrieden mit mir selber», sagt Melanie Winiger auf die Frage, ob sie lieber nochmal 11, 22, 33 oder eben wie heute 44 Jahre alt wäre. Dass das Alter, beziehungsweise das Altern besonders bei Frauen noch immer als Tabu-Thema behandelt wird, findet sie schlecht. Warum das so ist, erklärt sie sich so: «Das hat mit der Angst vor dem Tod zu tun.» Das einzige, was dagegen helfe sei, sich mit dem Thema auseinander zu setzen, ist sie überzeugt.