«Menschen springen aus den fahrenden Autos»

Es kann jeden Moment passieren, dass die Feuerhölle in Los Angeles, auch die bekannteste Schweizer-Liechtensteiner Stuntfrau Simone Bargetze (48) in ihrem Wohnort erreicht. Vor gut eineinhalb Jahren zog sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Musiker Sven Wallwork (46), und dem gemeinsamen Sohn Jamie (8) von der Schweiz in die Hollywood Hills, die noble Hügelkette von Los Angeles. Ihre Nachbarn sind Model-Ikone Heidi Klum (51) und «Tokio Hotel»-Gitarrist Tom Kaulitz (35).