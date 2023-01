Dass er durchs Eis bricht, war allerdings nicht geplant. Am Rand kam Flury laut eigener Aussage auf etwa vier Zentimeter und dachte daher, dass das Eis knapp halten würde, doch in der Mitte scheint es etwas dünner gewesen zu sein. «Insgeheim habe ich ehrlich gesagt gehofft, dass es bricht», gesteht der SRF-Moderator. «Ich hoffe, ich konnte mit meinen nassen Füssen die Leute etwas sensibilisieren, dass es sehr gefährlich sein kann, auf eine Eisfläche zu laufen. Unfälle passieren leider immer wieder.» Daher ist Gaudenz Flury wohl froh, dass der Unfall diesmal passiert ist – und in seinem Fall zum Glück nicht viel passieren konnte. Er habe sich ja sogar am Geländer festhalten können.