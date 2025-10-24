Mia Madisson schmückt jetzt schon den Weihnachtsbaum

«Weihnachts-Freak» Amira Aly

Mit ihrer Weihnachtsvorfreude im Oktober steht Madisson nicht alleine da. Amira Aly (33), die sich selbst als «Weihnachts-Freak» bezeichnet und gar einen eigenen Online-Weihnachtsshop betreibt, hat sich ihren neuen Baum letzte Woche besorgt. Dafür ist sie eigens in die Niederlande gefahren, um sich dort in einem der grossen Gartencentern ihren Wunschbaum zu besorgen. Dieser sollte eine Höhe von drei bis fünf Metern haben, schliesslich gibt es in ihrem neuen Haus reichlich Platz für ein solches Prachtexemplar. Für ihren Wunschbaum blätterte sie schliesslich knapp 2000 Euro hin, wie dem Preisschild in ihrer Instagram-Story zu entnehmen war.