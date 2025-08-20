Mia Madisson will Baby Sarabi piercen lassen

Ohrringe sind permanente Veränderung des Körpers

Ohrringe hingegen verursachen eine permanente Veränderung des Körpers, wenn sie in den Ohrlöchern bleiben und diese dadurch nicht wieder zuwachsen. Hier sehen viele ein Problem, etwa der Verband der Kinder- und Jugendärztinnen. Dieser möchte laut verschiedenen Quellen wie der «Apotheken-Umschau» ein gesetzliches Verbot für das Ohrlochstechen bei Babys und Kleinkindern erwirken. Auch Irena Neustädter, Allergologin und Oberärztin an der Diakoneo Cnopfschen Kinderklinik in Nürnberg, sagt: «Das Ohrlochstechen selbst bereitet den kleinen Kindern Schmerzen. Nicht zuletzt deshalb verletzt das aus meiner Sicht auch die körperliche Unversehrtheit des Kindes.» Das Kind könne in so jungen Alter zudem nicht selbst entscheiden, ob es Ohrringe möchte.