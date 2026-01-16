Mia Madisson will Hund weggeben und erntet Shitstorm

Daher möchte sie verantwortungsvoll handeln und dem Vierbeiner ein neues Zuhause vermitteln, in dem er wieder im Zentrum steht. «Sie ist eine wundervolle Hündin mit einem liebevollen Wesen, braucht aber ein ruhiges Umfeld und sollte daher in ein Zuhause ohne Kinder ziehen, da sie mit dem Trubel nicht gut zurechtkommt.» Der Schritt falle ihr «unendlich schwer», sie treffe ihn jedoch «aus Liebe zu ihr und zu ihrem Wohl».