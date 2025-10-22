Mia Madissons Töchterchen sieht ihren Papi nie

Seither war es ruhig um das Ex-Paar, jetzt spricht die Influencerin erstmals wieder über den Vater ihres Kindes. In einer Instagram-Fragerunde will ein Fan von ihr wissen, ob ihre Tochter Sarabi (11 Monate) ihren Papa regelmässig sehe. «So wie ich ihn kenne, wird wahrscheinlich so gut wie nichts mehr kommen», antwortet Madisson und fügt an: «Traurig für meine Tochter, weil sie nur das Beste auf der Welt verdient hat. Aber sie hat mich und ihr fehlt an nichts.»