«Mich versucht niemand spontan zu küssen»

Auf die Szene eines Ex hätte Melanie Winiger so gar keine Lust. Sie würde einfach weggehen: «Ich befasse mich nicht mit negativen Energien.» Remo Forrer würde sich «...die Kante geben» und Janosch Nietlispach hat das Glück eine super liebe Ex-Freundin zu haben, die garantiert keine Szene macht. Spontane Kuss-Angebote sind bei Dominic Deville an der Tagesordnung: «Das passiert mir eigentlich täglich, dass Leute vor mir knien und mich anbeten. Das gehört einfach zum Job dazu.» Ganz das Gegenteil bei Melanie Winiger.«Ich habe mittlerweile eine Aura etabliert, da traut sich nicht jeder spontan zu küssen. Manuela Frey ist hingegen ganz pragmatisch: «Wenn er mir gefällt, würde ich zurück küssen». Wen sie privat küsst, wollte sie dennoch nicht preisgeben.