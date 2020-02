Die in Israel geborene Schauspielerin wächst in Brasilien und Deutschland auf und steht bereits als 17-Jährige auf der Theaterbühne. 1996 ergattert sie die erste Filmrolle im Liebesdrama «Das erste Mal». Ihre Premiere 2008 in Michas Kinodebüt «Der Freund» ist zwar nur eine Minirolle, «aber dafür zum ersten Mal in Schwiizerdütsch», erinnert sich Oriana, die in den letzten Jahren in fast all seinen Filmen mitgespielt hat.