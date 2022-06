Was entgegnen Sie queerkritischen Personen, denen es mit LGBTQ+ zu kompliziert ist?

Ich kann nachvollziehen, dass sich gewisse Leute nerven über diese langen Buchstabenwürmer. Ich bin aber überzeugt, dass es daran liegt, dass wir sie in der Schule nicht richtig erklärt bekommen haben. Wir lernen Subjonctif und Pythagoras. Doch was dazu führt, dass wir uns von anderen Menschen angezogen fühlen oder was es für unterschiedliche Identitäten gibt, so ganz grundlegendes zwischenmenschliches Wissen, wird in der Schule zu wenig vermittelt. Auf vielen Schulhöfen gilt «schwul» noch immer als Schimpfwort. Darum finde ich: Queerness sollte ein Schulfach werden.