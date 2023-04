Michael Graber feiert sechs Tage lang 30. Geburtstag

Frisch erholt ging es am Sonntag in kleiner Runde an einen Brunch. Den eigentlichen Tag seines 30. Geburtstages, am Montag, 24. April, verbrachte das Geburtstagskind eher gemütlich und liess sich von Partner Sven Epiney in sein Lieblingsrestaurant Auora in Zürich ausführen. Heute Dienstag wird mit einem feinem Znacht vom Mami im engsten Kreis angestossen und morgen Mittwoch gehen Michael Graber, Sven Epiney und ein einige Freunde zum grossen Finale ins Restaurant von Stefan Heilemann, dem Schweizer Koch des Jahres 2021, zum Abendessen.