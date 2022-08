Der Schwyzer, der noch bis Ende November zwischen Zürich und Brüssel pendelt, ist ebenfalls glücklich, wieder in den Büros in Zürich sein zu können. «Hier kann man viel enger mit dem Team arbeiten, man tauscht sich aus und als Moderator kann ich mich stark einbringen. In Brüssel war es eher ein einsamer Job. Klar, es gab schon ein SRG-Büro, wo man auf Kolleginnen stiess, aber man ist als Korrespondent eher ein Einzelkämpfer.» Das Wichtigste ist für Rauchenstein nun, das Publikum gut informieren zu können. «Es ist unsere Aufgabe, die Themen sorgfältig einzuordnen, sie zu vertiefen, für die Zuschauer einen Mehrwert zu schaffen. Ich glaube, das gelingt uns ziemlich gut.»