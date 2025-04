Michael Steiner rockt jetzt auch die Karaoke-Welt

Liebe geht durch den Magen

Kaum ist der letzte Ton verklungen, verlassen Steiners den kleinen Raum und treten hinaus in den benachbarten Imbiss – Samanthas Reich. Leichter Limettenduft liegt in der Luft. Die Wände sind bunt, die Atmosphäre herzlich. Im Hintergrund stehen Tequila- und Mezcal-Flaschen in Reih und Glied, vorne in der Theke die frischen Zutaten für Tostadas – knusprige Tortillas, die belegt werden. «Ich liebe die Gastronomie», sagt sie, während sie mit routinierten Handgriffen die reifen Avocados entkernt und in feine Streifen schneidet. Für sie ist dieser Ort mehr als ein Geschäft, es ist eine Hommage an ihre Heimat. Als sie mit fünf Jahren aus Mexico City in die Schweiz kam, war gutes Essen das Bindeglied zwischen den Kulturen. Heute serviert sie, was sie selbst am liebsten isst: «Einfache mexikanische Hausmannskost.»