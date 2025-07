Michael van Orsouw ist der Doktor für Sisi, die Queen & Co.

Michael van Orsouw (59) ist so etwas wie die fiktive Abenteurerfigur Indiana Jones aus den gleichnamigen Hollywood-Kultfilmen. Doch statt wie «Indy» einen Fedora als Erkennungszeichen auf dem Kopf trägt van Orsouw eine Kronenbrosche an der Brust. Jones ist Forscher und Archäologe, van Orsouw Historiker und Autor. Der eine jagt mystische Artefakte und Reliquien, der andere ist königlichen Geschichten auf der Spur und bringt längst verschollen geglaubte royale Schätze ans Licht. So abenteuerlich es in den Indiana-Jones-Filmen zugeht, so aufregend gestaltet sich das Arbeitsleben von Michael van Orsouw.