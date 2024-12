Michael von der Heide mischt traditionelle Weihnacht mit modernem Flair

Ende Jahr ist für alle Künstler und Entertainer Hochsaison. Der Sänger ist aktuell mit der Konzertreihe «Nocturne» in der Deutschschweiz unterwegs und steht mehrere Abende pro Woche im Theater St. Gallen auf der Bühne. Dort spielt er die Rolle des unheimlichen Dieners Riff Raff in «The Rocky Horror Show». Trotzdem nehme er sich Zeit, den Advent zu geniessen, sagt von der Heide. «Vor allem mag ich die Stimmung, wenn ich nachts nach einem Auftritt nach Hause komme, das Dorf in der Dunkelheit liegt, nur noch einzelne Lichter in den Häusern brennen. Und ich weiss, dass Willi zu Hause auf mich wartet.»