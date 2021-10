An seinem 50. Geburtstag am 16. Oktober steht Michael auf der Bühne. Und zwar genau da: in seiner Heimat hoch über dem Walensee. Zusammen mit dem Männerchor Amden. Im Publikum seine Mama «und wohl auch das eine oder andere Schulgspänli». Ein bisschen sentimental sei er schon, gesteht Michael von der Heide. «Es ist alles so schnell gegangen.» Alt fühlt er sich hingegen nicht. «Schliesslich hatte ich in letzter Zeit oft mit Menschen zu tun, die mehr als doppelt so alt sind wie ich.» Während der Coronakrise ist Michael Vollzeit in seinen gelernten Beruf als Pflegefachmann zurückgekehrt, hat Nachtdienst in einem Betagten- und Pflegeheim geschoben. «Das hat vieles relativiert.»