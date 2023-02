«Ich will das Hallenstadion füllen»

Auf einen Schlag verändert sich der Alltag der damals 13-Jährigen. Unter der Woche besucht sie die Schule, am Wochenende fliegt sie für Konzerte nach Deutschland. Nach einem Jahr verblasst ihr Ruhm. Sie absolviert eine Ausbildung zur Coiffeuse. «Ich habe die Tage meiner Lehre runtergezählt.» Denn Bircher wurde von ihren Arbeitskollegen gemobbt. «In solchen Momenten habe ich meine Augen geschlossen und sah mich auf einer grossen Bühne.» Vor fünf Jahren wird Michèle Birchers Leben auf den Kopf gestellt: Im Halsbereich wächst ein Tumor. «Die Ärzte meinten, dass ich bei der Operation vielleicht meine Stimme verliere.» Welchen Lauf ihr Leben dann genommen hätte, will sie sich nicht vorstellen. «Musik ist mein allerbester Freund. Ohne Musik überlebe ich nicht», sagt sie. Der Eingriff verläuft reibungslos. Statt der vorgesehenen Ruhepause von drei Monaten widmet sich Michèle bereits einen Monat nach der Operation wieder ihrer Leidenschaft und singt für den Eurovision Song Contest 2017 vor. Gereicht hat es knapp nicht. Ausser der Narbe und einem symbolischen Tattoo – eine Musiknote mit Mikrofon am Handgelenk – trägt die Sängerin keine Spuren des gutartigen Tumors an ihrem Körper.