Michelle Fässlers Weg von Zürich nach Tansania

Michelle Fässler (29)

Beruf: Gelernte Physiotherapeutin, aktuell Marketing-Direktorin.

Leben in Zahlen: Seit drei Jahren im Land, verdient monatlich rund 500 Franken, unter anderem durch Vermietung eines Airbnb. Bewohnt mit Freund ein kleines Häuschen. In Arusha kostet Toastbrot 35 bis 70 Rappen (je nach Packungsgrösse), der Coiffeur rund 15 Franken.

Erstmals nach Tansania kam sie als Volunteer, arbeitete in einem Spital und lernte so eine NGO kennen, die sich um beeinträchtige Kinder kümmert und beim Schulbesuch unterstützt. «Wann, wenn nicht jetzt, wo ich noch jung bin, werde ich es wagen, in einem anderen Land zu leben?» Vor drei Jahren wanderte sie aus und ist heute Mitgründerin von Opengate Volunteering and Travel.