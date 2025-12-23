Michelle Gisin verletzt sich als Dritte der Schweizer Frauen

MARC Der 198 cm grosse Modellathlet machte immer wieder Bekanntschaft mit

der Unerbittlichkeit des Skirennsports. 2012 riss sein Kreuzband. 2015 blieb er in Kitzbühel mit einem Schädel-Hirn-Trauma und Hirnblutung im Schnee liegen. Und 2018 erlitt er in Gröden erneut ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Lungenquetschung und diverse Knochenbrüche.

DOMINIQUE Ihr Krankendossier ist quälend lang. 14 Mal musste sie wegen einer

Verletzung pausieren. Die schwerste Blessur zog sie sich 2015 zu – mit einer Schienbeinkopffraktur im rechten Knie.

MICHELLE Mit 17 wurde sie von einem Kreuzbandriss gebremst. Mit 25 erlitt sie einen Knorpelschaden und eine Kreuzbandzerrung. 2021 folgte das Pfeiffersche Drüsenfieber.