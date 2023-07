Ein Leben für zwei Sekunden

Dass sie in Perfektion abliefern kann, hat Michelle Heimberg längst bewiesen. Kürzlich ist die Wasserspringerin zum ersten Mal Europameisterin geworden. Bei den European Games in Polen holte sie Gold im Einmeterbrett. «Der Erfolg zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin», sagt sie und fügt an: «Nun kann ich die WM in Japan etwas ruhiger und lockerer angehen.» Wenn die junge Frau über ihre Leistungen spricht, tut sie das sachlich-analytisch, ja klingt manchmal fast wie ihre eigene Trainerin. Ansonsten sprudelt sie wie eine ganz normale 23-Jährige, erzählt etwa, dass sie im September mit ihrem Freund zusammenzieht und früher in der Schule nicht still sitzen konnte. «Meine Lehrerin sagte mir, ich solle doch schnell in den Handstand gehen oder einmal den Gang rauf- und runterrennen.»