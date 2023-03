Michelle Hunziker dementiert Sex-Comeback mit Eros

Wenn ein Witz für die Wahrheit gehalten wird

Auch Michelle Hunziker blieb nicht verborgen, dass sich die Schlagzeilen nach der Aussage über den Sex mit Eros überschlugen und sie sah sich gezwungen, zu reagieren. Auf Instagram veröffentlichte sie eine lange Story, in der sie ausführlich über das Thema Clickbait – zu deutsch ein Klickköder – und Fake News referiert. Hauptziel solcher Berichte sei es, möglichst viele Klicks zu erzielen und damit Geld zu verdienen – wie in ihrem aktuellen Fall. Dabei sei ihre Aussage in der Sendung «Felicissima Sera» lediglich ein ironischer Kommentar gewesen, den man wörtlich genommen hätte. Michelles Kernaussage: «Glaubt nicht alles, was ihr lest und überprüft solche Berichte genau!»