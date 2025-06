Michelle Hunziker datet Männer in Garagen

In der RTL-Morgensendung «Punkt 8» verriet sie am Montag, wie sie es heute schafft, dass nicht schon beim ersten Treffen Fotos von ihr und einem vermeintlichen Date in der Presse landen. «Erst dachte ich, das ist Teil des Spiels, gehört einfach dazu. Doch es wurde immer schwieriger und Männer haben Angst davor, was ich auch verstehe». Nicht alle würden sich in der Öffentlichkeit zeigen wollen oder möchten thematisiert werden.