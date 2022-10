Knallharte Bedingungen

Tomaso stellt Michelle Forderungen für ein mögliches Liebescomeback

Michelle Hunziker ist nach einem Sommer-Flirt mit dem Arzt Giovanni Angiolini wieder Single und offen für alles, was die Welt der Liebe ihr bringen kann. Auch ein Liebescomeback mit Ex Tomaso schliesst sie offensichtlich nicht aus. Aber der macht es ihr nicht so einfach und hat da ein paar Bedingungen…