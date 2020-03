Michelle Hunziker engagiert sich aus ihrer Isolations-WG

Mehr als tausend Menschen starben in der Region Bergamo bereits an Covid-19. Seit Wochen herrscht in der norditalienischen Stadt absoluter Ausnahmezustand. Trotzdem kommt es für Michelle Hunziker nicht infrage, ihre Wahlheimat zu verlassen. Dies erzählte die 43-Jährige bereits vor einigen Tagen in einem TV-Interview: Die Trussardis, die Familie ihres Mannes Tomaso, seien in Bergamo fest verwurzelt, deshalb wollten sie bewusst auch jetzt in der schweren Zeit vor Ort bleiben, so die Schweizerin.