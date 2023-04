Mehr Meer ist mehr!

Das Meer ist für Michelle Hunziker aber weit mehr als nur ein Ort, wo sie die Ferien verbringen kann, die Füsse in den Sand steckt und sich in den Wogen treiben lässt. Das Element Wasser, insbesondere Salzwasser, verleitete sie gar zu poetischen Ergüssen. «Salz ist etwas Magisches – wir finden es in unseren Tränen und im Meer», schrieb sie einst in einem Insta-Post.