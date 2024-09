Präsidenten-Suite für Hunziker

Michelle Hunziker ist für eine Kampagne von Schweiz Tourismus in Zürich. Die Moderatorin ist schon länger Aushängeschild von Schweiz Tourismus und hat die Aufgabe, unter anderem in Italien die Menschen von Reisen in die Schweiz zu überzeugen. Für die neuste Kampagne zeigt sich Hunziker in Uniform beim Zürcher Letten und vor den Viadukt-Bögen. Einige Schnappschüsse teilt sie auf ihrem Instagram-Account.