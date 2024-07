Wer nun denkt «Oh, das will ich auch! In der schönen toskanischen Landschaft einen Sommerabend voller Musik und Emotionen erleben», der kann das. Für den letzten der drei Abende am Freitag, 19. Juli, sind noch Tickets erhältlich. Allerdings sind sie mit einem Startpreis von knapp 370 Franken alles andere als günstig. Wer jedoch etwas Geduld mitbringt, der kommt in einigen Monaten für deutlich weniger Geld in den Genuss der verschiedenen Konzerte. Wie «Entertainment Weekly» berichtet, wird der Anlass gefilmt und im Herbst in den Kinos gezeigt. Regie führt der Brite Sam Wrench (33), der sich auch für den Konzertfilm von Taylor Swifts «The Eras Tour» verantwortlich zeigt.