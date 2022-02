Michelle Hunziker hielt Brust-OP geheim

Dann plappert sie munter weiter und spricht ihrer Mutter eine Bewunderung aus: «Es ist auch lustig, dass du deine Brustoperation am selben Tag hattest, an dem du dich einer Karpaltunneloperation unterzogen hattest. Als du aus dem Krankenhaus kamst, hattest du die Orthese an und niemand merkte, dass du auch eine Brustoperation hattest: Du bist ein Genie!»