Und auch im nächsten Video macht Michelle Hunziker keine Dehnübungen, sondern spielt auf Wednesday an, indem sie eine Bewegung des ikonischen Tanzes nachmacht. Schade, dass sie nicht den ganzen Tanz nachtanzt, sondern ihren Fans nur einen kleinen Einblick in ihre Wednesday-Imitation gibt. Die Verwandlung in eine düstere Version von sich selbst hält bei Michelle Hunziker aber glücklicherweise nicht allzu lange an und kurz darauf dürfen wir uns wieder an ihrem strahlenden Lächeln und ihren blonden Haaren in voller Pracht erfreuen.