Starauflauf bei «Das Zelt»

Michelle Hunziker, Luca Hänni und Co. über Freud und Leid des Star-Seins

Am 21. April wurde in Zürich die diesjährige Ausgabe von «Das Zelt» eröffnet. Und es schien, dass alle, die Rang und Namen in der Schweizer Promi-Szene haben, dabei sein wollten. Aber fühlt man sich denn auch als Star, wenn man über den roten Teppich läuft? Wir haben bei Michelle Hunziker, Luca Hänni und Co. nachgefragt.